Bel Medula apresenta ‘Fermentação’ no Ecarta Musical

Neste sábado (4), às 18h, a artista Bel Medula (Isabel Nogueira) apresenta o espetáculo Fermentação , um trabalho inédito que marca o registro de seus poemas e canções em versões intimistas para piano e voz, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943). O show conta com a participação especial de Luciano Zanatta, músico que contribui com saxofone em duas das composições, ampliando a dimensão emocional e atmosférica da performance.

A apresentação tem entrada franca e convida o público a uma escuta sensível e profunda, em um encontro marcado pela delicadeza, pela experimentação e pela força criativa da arte como forma de resistência. Fermentação é mais uma edição do projeto Ecarta Musical e propõe um mergulho na criação artística combinando voz, piano e sintetizadores. O espetáculo cria uma atmosfera que transita entre o sutil e o visceral, com repertório autoral que atravessa temas como amor, maternidade, solidão, etarismo, espiritualidade e ancestralidade.