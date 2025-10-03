Orquestra Theatro São Pedro une canções da Broadway e do imaginário infantil em espetáculo

A Orquestra Theatro São Pedro preparou um fim de semana especial para marcar sua temporada de 40 anos. No sábado e no domingo (4 e 5), às 17h, o conjunto estreia o espetáculo inédito Era Uma Vez... , no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089). Com direção musical e regência do maestro Evandro Matté , além de direção cênica da atriz e cantora Gabrielle Fleck, a montagem reúne cerca de 50 artistas em cena para reinterpretar clássicos do imaginário infantil e sucessos da Broadway.

Entre os destaques do elenco estão a própria Gabrielle Fleck, cuja formação internacional iniciou-se desde tenra idade, e o cantor Pedro Coppeti, também com trajetória no teatro musical de Nova Iorque, além da jovem Sienna Belle, artista canadense que brilhou como protagonista de Annie sob direção de Miguel Falabella. O elenco se completa com o coral infantojuvenil Ouviravida e sete bailarinos. O repertório contempla de Aquarela (Toquinho) e Trem-Bala (Ana Vilela) a momentos marcantes de Frozen , Moana , Tarzan , Enrolados e O Rei Leão . Os ingressos para o espetáculo custam entre R$ 10,00 e R$ 50,00 e podem ser adquiridos no site do Theatro.