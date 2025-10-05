Diário-reportagem percorre de bicicleta o trajeto das enchentes no Estado

A maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, vivida em maio de 2024, ganhou um registro singular. Cerca de três meses após o pico das inundações, os jornalistas Eduardo Seidl e Raphaela Donaduce Flores escolheram um caminho de documentação diferente do convencional: percorrer de bicicleta o trajeto que a água da enchente fez, partindo do Lago Guaíba, em Porto Alegre, até chegar à Praia do Cassino, no município de Rio Grande. A expedição, que durou oito dias, resultou no diário-reportagem Caminho das águas, uma viagem de bicicleta pela costa oeste da Lagoa dos Patos (152 páginas), publicado pela Editora Libretos.

Em aproximadamente 500 quilômetros pedalados, a dupla contornou a costa oeste da Lagoa dos Patos, com paradas nas cidades de Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, São Lourenço e Pelotas, antes de chegar ao destino final. O percurso lento, permitido pela bicicleta, revelou as marcas deixadas na paisagem e na vida das comunidades do território. Narrado em formato de diário de viagem, onde cada capítulo corresponde a um dia do percurso, o livro será lançado ao longo do mês de outubro nas sete cidades percorridas, com eventos abertos ao público, incluindo roda de conversa e tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). O projeto prevê a distribuição gratuita de exemplares para instituições culturais e de ensino nos municípios, além da comercialização a R$ 50, 00 com valor subsidiado. O conteúdo completo do livro será disponibilizado de forma acessível, com audiodescrição, no site www.pedalcaminhodasaguas.com.br

Segundo os autores, a ideia de documentar o percurso surgiu do interesse jornalístico e do apreço pela viagem. "A proposta inicial era desfrutar o caminho e aproveitar as velocidades que a bicicleta permite para contemplar o entorno", conta Seidl. "Estamos acostumados a fazer viagens de bicicleta, e queríamos conversar com as pessoas naquele momento, mas não imaginávamos que o material iria virar um livro", complementa Raphaela. "Quando voltamos, abriu o edital de Memória e Patrimônio da Lei Aldir Blanc e resolvemos inscrever. Fomos aprovados, e só então passamos a trabalhar na obra", emenda.

A execução da jornada da dupla (cujos bastidores podem ser acompanhados no perfil do projeto no Instagram) foi desafiadora. "Vimos muita destruição, com estradas atoladas, ou com trechos de areia fofa, que nos impediam de pedalar", ilustra Raphaela, ressaltando que o cenário do trajeto continha muitas máquinas na estrada e muitas pessoas ainda fora de suas casas. A experiência, que incluiu o socorro de um mecânico no município de Cristal tornou-se um registro que mistura aventura e preservação da memória do Estado, avalia a jornalista.



Raphaela pontua que a escolha por viajar de bicicleta exprime uma proposta de reflexão sobre a velocidade e o consumo, típica de uma expedição-resistência. O deslocamento lento possibilitado pelo meio de transporte permitiu à dupla um estado de presença atenta aos sons, aos pássaros e ao vento, e a uma observação aprofundada da paisagem, da vegetação, do solo e do relevo, proporcionando uma vivência mais sutil da geografia desta região do Rio Grande do Sul. "Ao contrário do que muitos imaginam, o pampa é uma sucessão de subidas e descidas", afirma Seidl.

Os autores ressaltam que o conteúdo da obra, que inclui textos e fotos, é integralmente de coautoria, tendo sido elaborado a quatro mãos. "Este livro é fruto de horas, dias, meses de conversas", sinaliza Raphaela, avaliando que, após a jornada, a autoria do material se fundiu na "experiência coletiva". Na orelha da obra, o escritor Pedro Gonzaga comenta que o Caminho das águas, uma viagem de bicicleta pela costa oeste da Lagoa dos Patos é uma mistura de reportagem visual e escrita, diário de viagem, denúncia social e reflexão sobre a relação com a natureza.



Ainda que o tema central do livro seja o caminho das águas, a perspectiva da bicicleta insere a obra em um debate sobre a crise climática e a necessidade de se repensar a mobilidade urbana. "Precisamos de coletivos e pessoas que se mobilizem por políticas públicas que pensem numa cidade para as pessoas, que pense nos diversos modais. Vivemos em uma cidade muito voltada para os carros, com pouquíssimas ciclovias decentes. Precisamos de calçadas para os pedestres, de empresas que tenham estacionamento para bicicletas e vestiários para seus usuários. A bicicleta é um meio de transporte barato, sustentável, ne que nos permite circularmos mais felizes", defende Raphaela.

A jornalista comenta, ainda, que o impacto nas comunidades do entorno da lagoa, onde as enchentes aconteceram e a água permaneceu por mais de 40 dias, foi marcante, mas refletiu a resiliência da população local. "As pessoas demonstravam uma força de quem vive nesse ambiente, se relaciona com a água e se prepara para as próximas ocorrências, mesmo diante da certeza de que outras enchentes virão", completa Seidl. Raphaela acrescenta que, nesse sentido, o livro carrega um "tom de esperança", sendo o pedalar uma forma de "esperançar ativa" diante do trauma coletivo.











