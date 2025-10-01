Porto Alegre,

Publicada em 01 de Outubro de 2025 às 09:55

Mistura Fina apresenta Alice Passos & Breno Ruiz nesta quinta

O espetáculo ‘Milagres’ é um encontro intimista de voz e piano que celebra a tradição da canção brasileira com delicadeza, força e poesia

Micael Hocherman/Divulgação/JC
Na próxima quinta-feira (2), às 19h, o projeto Mistura Fina recebe no Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1.089), a cantora Alice Passos e o compositor e pianista Breno Ruiz, com o espetáculo Milagres. O show, em formato intimista de voz e piano, percorre as canções do álbum homônimo.
No repertório, estão as parcerias de Breno Ruiz com o letrista Paulo César Pinheiro — encontros de melodia e palavra que evocam a tradição da canção brasileira com delicadeza, força e proximidade poética. O Mistura Fina é uma iniciativa que valoriza a produção artística do Estado, promovendo encontros entre artistas consagrados e novos talentos em apresentações intimistas e gratuitas no coração da Capital. O projeto oferece ao público uma pausa sonora ao fim do dia, sempre às quintas-feiras, às 19h, com entrada franca.

