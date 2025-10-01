Ospa interpreta ‘Coração Valente’ e ‘Senhor dos Anéis’ em primeiro concerto com gaita de foles

A primeira semana de outubro chega com muitas novidades à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). Na quinta-feira (2) é dia de

Jam Session

com Kevin Weed e o Grupo Avalon na Sala de Recitais da Casa da OSPA ( Borges de Medeiros, 1.501) . Em formato pouco frequente, a

Session

ocorre às 18h, e terá os músicos tocando em clima informal, sem programa específico a ser seguido. A entrada é franca e o acesso é por ordem de chegada.