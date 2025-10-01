Porto Alegre,

Publicada em 01 de Outubro de 2025 às 08:09

Ospa interpreta ‘Coração Valente’ e ‘Senhor dos Anéis’ em primeiro concerto com gaita de foles

David Weed/Divulgação/JC
A primeira semana de outubro chega com muitas novidades à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). Na quinta-feira (2) é dia de Jam Session com Kevin Weed e o Grupo Avalon na Sala de Recitais da Casa da OSPA (Borges de Medeiros, 1.501). Em formato pouco frequente, a Session ocorre às 18h, e terá os músicos tocando em clima informal, sem programa específico a ser seguido. A entrada é franca e o acesso é por ordem de chegada.
Já na sexta-feira (3), tem a estreia da gaita de foles como instrumento solista em concertos da orquestra, em uma apresentação que traz adaptações das trilhas sonoras de O Senhor dos Anéis, Coração Valente e Outlander, num repertório inspirado nas paisagens da Escócia. Os músicos se apresentam junto de Kevin Weed, Manfredo Schmiedt e das vozes de Débora Dreyer e Herbert Grings na Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa da Ospa, às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Ospa no Youtube. Ingressos entre R$ 10,00 e R$ 50,00 via Sympla.

