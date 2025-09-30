Galeria Ecarta inaugura três exposições inéditas sobre a poética do corpo

A Galeria da Fundação Ecarta (João Pessoa, 943) inaugura, na terça-feira (30), três novas exposições que dialogam com o corpo como lugar simbólico, político e sensível. A abertura contará com um encontro com artistas e curadores, seguido por um coquetel de inauguração às 19h. A visitação segue até o dia 2 de novembro, das 10h às 18h, com entrada franca.

As mostras integram os projetos Artista+Artista , Projeto Potência e Professor Artista/Artista Professor , reafirmando o compromisso da galeria com a valorização da diversidade de linguagens, trajetórias e poéticas que atravessam a produção artística contemporânea. Com curadoria de Mona Carvalho, a mostra CORPOEFÊMERO: Qual a terra da Arte? reúne obras dos artistas Jotape Pax e Ubiratan Fernandes, que dialogam entre si por meio da pintura e da fotografia. A exposição 55 70 25 – Nega Angela apresenta um ensaio visual da artista Nega Angela sobre envelhecimento, etarismo e os ciclos do corpo. Já na Ana Aita – Professor Artista / Artista Professor, a arte-educadora, Ana Aita apresenta sua nova série de trabalhos, centrada no simbolismo das cabeças como depositárias da memória e da experiência humana.