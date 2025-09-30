A fabulosa música de Amélie Poulain

O celebrado filme francês O Fabuloso Destino de Amélie Poulain será homenageado em outubro em uma edição especial do Circuito Sesc de Música. Entre os dias 1 e 30 de outubro, as cidades de Alegrete, Canoas, Gravataí, Caxias do Sul, Pelotas, Camaquã e Porto Alegre receberão as apresentações musicais de O Fabuloso Concerto D'Amélie Poulain, espetáculo intimista composto pela trilha sonora completa da obra audiovisual, tocada ao vivo. No palco, Daniela Garcia (trompete), Clarissa Ferreira (violino), Natália Damiani (piano), Gabriel Romano (acordeon) e Rodrigo Cordeiro (percussão) propõem um mergulho no universo do filme, através de objetos, cores vibrantes, momentos dramáticos e alegres que são um convite à imaginação. Datas das apresentações e aquisição de ingressos no site e nas Unidades do Sesc, a partir de R$ 20,00.

Biografia de Júpiter Maçã em nova edição

Encontra-se em pré-venda a nova edição da biografia Júpiter Maçã: A Efervescente Vida e Obra. Publicada originalmente em 2018, as duas primeiras tiragens da biografia esgotaram rapidamente. Agora, reeditado, o livro, de autoria dos jornalistas Cristiano Bastos e Pedro Brandt, passou por um check-up geral e com o acréscimo de informações, material extra, entrevistas exclusivas feitas com o próprio Júpiter Maçã, além de fotografias que passam a limpo, iconograficamente, a trajetória de Flávio Basso desde sua infância, adolescência, passando pelo TNT, Cascavelletes e suas diversas encarnações solo, como Maçã e Apple. A biografia também ganhou um projeto gráfico totalmente novo do designer gráfico Rafael Cony. O livro pode ser adquirido diretamente com os autores através do telefone (51) 98298-6277.

Seminário sobre Museus de Arte e Loucura