Reedição da biografia de Júpiter Maçã inicia pré-venda

Desde quinta-feira feira (25) a pré-venda da biografia Júpiter Maçã: A Efervescente Vida e Obra está aberta. Publicada originalmente em 2018, as duas primeiras tiragens da biografia esgotaram rapidamente. Agora, reeditado, o livro, de autoria dos jornalistas Cristiano Bastos e Pedro Brandt, passou por um check-up geral e com o acréscimo de informações, material extra, entrevistas exclusivas feitas com o próprio Júpiter Maçã, além de fotografias.
Ao todo, são três cadernos de fotos coloridas que passam a limpo, iconograficamente, a trajetória de Flávio Basso desde sua infância, adolescência, passando pelo TNT, Cascavelletes e suas diversas encarnações solo, como Maçã e Apple. Além disso, o livro, revisado pelo pesquisador e colecionista Zeca Azevedo, trará duas entrevistas feitas pelos autores com Júpiter Maçã, em diferentes fases de sua carreira. A biografia também ganhou um projeto gráfico totalmente novo do designer gráfico Rafael Cony. O livro pode ser adquirido diretamente com os autores através do telefone (51) 982 986 277.