Reedição da biografia de Júpiter Maçã inicia pré-venda

Desde quinta-feira feira (25) a pré-venda da biografia Júpiter Maçã: A Efervescente Vida e Obra está aberta. Publicada originalmente em 2018, as duas primeiras tiragens da biografia esgotaram rapidamente. Agora, reeditado, o livro, de autoria dos jornalistas Cristiano Bastos e Pedro Brandt, passou por um check-up geral e com o acréscimo de informações, material extra, entrevistas exclusivas feitas com o próprio Júpiter Maçã, além de fotografias.

