Breno Serafini recebe Gregório Duvivier e Claudia Tajes para um bate-papo sobre ‘Humor em Tempos de Cólera’

O escritor Breno Serafini lança o livro Humor em tempos de cólera: a crônica de Gregório Duvivier e o desgoverno Bolsonaro . A obra apresenta uma análise das crônicas de Gregório Duvivier escritas no jornal Folha de São Paulo durante o período do Governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, tendo como pano de fundo as notícias da grande mídia brasileira, particularmente as publicações impressas.

Nesta quinta-feira (2), às 16h, Breno Serafini recebe Gregório Duvivier e Claudia Tajes para o bate-papo Humor em tempos de cólera , com participação do caricaturista Moa, no Átrio do Centro Histórico Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75). Ingressos mediante a retirada de 1 kg de alimento não perecível. Na sequência, acontece uma sessão de autógrafos do livro.