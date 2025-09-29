Porto Alegre,

Publicada em 29 de Setembro de 2025 às 13:02

José Luis Marasco Cavalheiro Leite lança seu novo livro de contos

Editado pela Ardotempo, ‘Um Leitor Comum’ será apresentada nesta quarta (1º) no Multipalco Eva Sopher

Editado pela Ardotempo, ‘Um Leitor Comum’ será apresentada nesta quarta (1º) no Multipalco Eva Sopher

Luiz Carlos Vaz/Divulgação/JC
O advogado e professor de Direito, José Luís Marasco Cavalheiro Leite, retorna à literatura de ficção doze anos depois da primeira publicação, com uma nova coleção de contos. Um Leitor Comum terá lançamento em Porto Alegre nesta quarta-feira (1º), às 17h, no foyer do Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089). 
Editada pela Ardotempo, a publicação tem capa e projeto gráfico do artista Alfredo Aquino, prefácio de Antônio Hohlfeldt e fotografias de Luiz Carlos Vaz e Paulo Rosa. Em cada conto, o leitor poderá encontrar situações ora engraçadas, ora dramáticas, ou que requeiram introspecção. Mas uma coisa é certa, sempre será surpreendido e, no mínimo, assumirá por vezes também o papel agradável de um leitor comum. A entrada é franca e o exemplar será vendido a R$ 50,00 no local.

 

