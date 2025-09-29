José Luis Marasco Cavalheiro Leite lança seu novo livro de contos

O advogado e professor de Direito, José Luís Marasco Cavalheiro Leite, retorna à literatura de ficção doze anos depois da primeira publicação, com uma nova coleção de contos. Um Leitor Comum terá lançamento em Porto Alegre nesta quarta-feira (1º), às 17h, no foyer do Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089).

Editada pela Ardotempo, a publicação tem capa e projeto gráfico do artista Alfredo Aquino, prefácio de Antônio Hohlfeldt e fotografias de Luiz Carlos Vaz e Paulo Rosa. Em cada conto, o leitor poderá encontrar situações ora engraçadas, ora dramáticas, ou que requeiram introspecção. Mas uma coisa é certa, sempre será surpreendido e, no mínimo, assumirá por vezes também o papel agradável de um leitor comum. A entrada é franca e o exemplar será vendido a R$ 50,00 no local.