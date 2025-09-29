Seminário reúne principais museus brasileiros de arte e loucura em Porto Alegre

Entre a terça (30) e a quinta-feira (2), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul receberá o Seminário dos Museus Brasileiros de Arte e Loucura. O encontro reunirá os quatro principais museus do País dedicados à arte e à loucura, promovendo a troca de experiências sobre preservação de acervos, curadoria, educação e práticas artísticas em contextos hospitalares. As instituições participantes são: Museu de Imagens do Inconsciente (RJ), Museu Bispo do Rosário (RJ), Museu de Arte Osório César (Franco da Rocha, SP) e Museu Estadual Oficina de Criatividade HPSP (Porto Alegre, RS).

A iniciativa integra o Projeto de Extensão Diálogos sobre arte e loucura: Ufrgs + MEOC-HPSP coordenado pela professora Vanessa Aquino, que congrega docentes e discentes dos Programas de Pós-graduação em Museologia e Patrimônio, Artes Visuais e Educação da Ufrgs. As palestras do Seminário, realizadas sempre às 18h30min, no Auditório Ipê do Centro Cultural, possuem vagas limitadas e necessitam de i nscrição prévia mediante formulário dis ponível no link na bio do Instagram @dialogosarteloucura.

Confira a programação completa:

Terça-Feira (30)

14h: Aula Aberta PPGAV (Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais), com Diana Kolker, Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea

Local: Novo Instituto de Artes (R. Rua Sarmento Leite, 500)

17h30min: Lançamento do Livro Do Asilo ao Museu: Nise da Silveira e as coleções da loucura (Tese premiada pela CAPES em 2015)

Local: Auditório Ipê, Centro Cultural da UFRGS (R. Eng. Luiz Englert, 333)

18h30min: Palestra com Eurípedes Cruz Jr. (Museu de Imagens do Inconsciente) e Michelle Guimarães (Museu de Arte Osório César)

Local: Auditório Ipê, Centro Cultural da UFRGS (R. Eng. Luiz Englert, 333)

Quarta-Feira (1)

14h: Aula Inaugural PPGMusPa (Programa de Pós Graduação em Museologia e Patrimônio da UFRGS), com Michelle Guimarães, Museu de Arte Osório César

Local: Auditório 2, FABICO (R. Ramiro Barcelos, 2705)

18h30min: Palestra com Diana Kolker (Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea) e Camila Casarotto (Museu Estadual Oficina de Criatividade Hospital Psiquiátrico São Pedro)

Local: Auditório Ipê, Centro Cultural da UFRGS (R. Eng. Luiz Englert, 333)

Quinta-Feira (2)

14h: Aula Aberta PPGEdu (Programa de Pós-Graduação em Educação) com Eurípedes Cruz Jr., Museu de Imagens do Inconsciente

Local: FACED, sala 611 (Av. Paulo Gama, s/nº)

18h30min: Palestra com Edson Sousa (Museu das Memórias (In)Possíveis – APPOA) e

Barbara Neubarth (Museu Estadual Oficina de Criatividade Hospital Psiquiátrico São Pedro)

Local: Auditório Ipê, Centro Cultural da UFRGS (R. Eng. Luiz Englert, 333)