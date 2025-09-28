Centro Cultural da Ufrgs promove recital com Jessé Piñon e Martim Antunes

Na edição de setembro, o projeto Solo Piano recebe Jessé Piñon e Martim Antunes para um recital conjunto no Espaço Figueira do Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333). Os dois doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS/UFRGS) se apresentam nesta segunda-feira (29), às 12h30min.

Os instrumentistas, que já haviam participado da edição de novembro de 2023 do projeto, retornam para um programa compartilhado. Jessé inicia o recital interpretando os Três intermezzi para piano, Op. 117 , de Johannes Brahms, e a Suíte bergamasque , de Claude Debussy. Na sequência, Martim assume o piano e apresenta a Sonatina , de Maurice Ravel. Ao final, ambos se unem para executar uma obra de Sergei Rachmaninoff a quatro mãos. A entrada é franca.