Thales Santanna e banda lançam álbum no Encouraçado Butikin

O cantor e compositor gaúcho Thales Sant'Anna irá lançar, junto de sua banda, o álbum De Carona nesta terça-feira (30), às 21h, no Encouraçado Butikin (Independência, 936). Licenciado em música, o artista se dedica exclusivamente à carreira musical desde 2022. O novo trabalho traz nove canções autorais com reflexões sobre a vida, o amor e o cotidiano.
A banda é formada por Thales Sant´Anna (vocais, guitarra, violão e bateria), Leonardo Mattos (vocais, guitarra e violão), JP Xavier (vocais, guitarra e violão), Mauricio Gades (baixo) e Gabriel Rosa (vocais e bateria). As composições mesclam MPB, pop rock e reggae. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla por R$ 33,00.