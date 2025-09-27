Porto Alegre,

Publicada em 27 de Setembro de 2025 às 14:14

Grupo Zaffari promove edição especial dos Concertos Comunitários de Primavera

Apresentação acontece neste domingo (28), no Teatro do Bourbon Country

Vitória Proença/Divulgação/JC
Em comemoração aos seus 90 anos de história, o Grupo Zaffari realiza uma edição especial do Concerto Comunitário Zaffari de Primavera. O espetáculo promete uma noite inesquecível de música e tradição neste domingo (28), às 18h, no Teatro Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). A apresentação será conduzida pela Orquestra Theatro São Pedro, sob a regência do maestro Evandro Matté. A programação desta edição contará com a participação dos talentosos solistas Eiko Senda, Cecilia Salatti, Laura Dalmas e Jader Cardoso, que interpretarão um repertório em homenagem aos 36 anos dos Concertos promovidos pelo Grupo Zaffari. 
O espetáculo também prestará tributo à história da instituição ao relembrar trilhas sonoras que marcaram época nos comerciais da marca. O acesso ao espetáculo é gratuito e tem ingressos limitados. A retirada dos ingressos acontece nos seguintes pontos: Zaffari Higienópolis, Hipermercados Bourbon Country, Bourbon Assis Brasil, Zaffari Wallig e bilheteria do Teatro do Bourbon Country.

