Grupo Zaffari promove edição especial dos Concertos Comunitários de Primavera

Em comemoração aos seus 90 anos de história, o Grupo Zaffari realiza uma edição especial do Concerto Comunitário Zaffari de Primavera . O espetáculo promete uma noite inesquecível de música e tradição neste domingo (28), às 18h, no Teatro Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). A apresentação será conduzida pela Orquestra Theatro São Pedro, sob a regência do maestro Evandro Matté. A programação desta edição contará com a participação dos talentosos solistas Eiko Senda, Cecilia Salatti, Laura Dalmas e Jader Cardoso, que interpretarão um repertório em homenagem aos 36 anos dos Concertos promovidos pelo Grupo Zaffari.

O espetáculo também prestará tributo à história da instituição ao relembrar trilhas sonoras que marcaram época nos comerciais da marca. O acesso ao espetáculo é gratuito e tem ingressos limitados. A retirada dos ingressos acontece nos seguintes pontos: Zaffari Higienópolis, Hipermercados Bourbon Country, Bourbon Assis Brasil, Zaffari Wallig e bilheteria do Teatro do Bourbon Country.