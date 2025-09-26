CCMQ recebe exposição em homenagem ao Museu do Trabalho

A exposição Museu do Trabalho Gráfico será inaugurada neste sábado (27), às 14h, no espaço Vitrine + RS Criativo, no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A mostra reúne parte da produção e da memória do Museu do Trabalho, fundado em 1982 e seriamente afetado pela enchente de 2024.

O público poderá conhecer gravuras, fotografias, publicações independentes e itens de acervo produzidos em técnicas como xilogravura, litogravura e gravura em metal. Estarão expostas obras de artistas como Britto Velho, Elida Tessler, Maria Tomaselli, Fabio Zimbres, Rochelle Costi, Lucia Koch, Marilice Corona e Jailton Moreira. Segundo o administrador do Museu, Hugo Rodrigues, a Vitrine receberá a área mais gráfica da instituição, com matrizes de diferentes técnicas e utensílios usados na gravação e impressão. A visitação ocorre de quinta a domingo, das 13h30min às 18h30min.