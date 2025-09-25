Grupo Cantoria leva espetáculo de música vocal ao Gravador Pub

Reconhecido como um dos conjuntos vocais mais aclamados do sul do Brasil, o Grupo Cantoria sobe ao palco do Gravador Pub (Ernesto da Fontoura, 962), no sábado (27), às 20h. O espetáculo marca a retomada da carreira do grupo, criado em 1996, que se destaca pela fusão de composições autorais com releituras de clássicos da música brasileira e internacional, sempre em arranjos originais e sofisticados.

Formado por Costa Lima, Marco Araujo, Adriano Priori e Ivo Barbosa, o quarteto reafirma seu papel na cena contemporânea ao resgatar e valorizar a tradição vocal gaúcha e brasileira. No repertório, aparecem canções como Pandorga , Cantoria , Chalana e Estradeiro , além de versões originais para clássicos como Refazenda , Love of My Life e Sapato Velho . A casa abre às 18h e o show tem duração prevista de 90 minutos. Os ingressos antecipados custam R$ 33,00 e estão disponíveis no Sympla.