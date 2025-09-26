Porto Alegre,

Publicada em 26 de Setembro de 2025 às 09:04

Dra. Rosângela estreia espetáculo ‘Tratamento de Choque’ em Porto Alegre

Índio Behn traz a Psicóloga e Coach Desmotivacional mais ácida e provocadora ao palco do Araújo Vianna

Marcio Farias/Divulgação/JC
A Capital vai receber a nova temporada de humor da personagem mais espirituosa da internet. A Dra. Rosângela, criação do comediante Índio Behn, estreia em Porto Alegre com espetáculo Tratamento de Choque, no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), neste domingo (28), às 18h.
O show já percorre o país e chega agora a Porto Alegre como uma das apresentações de comédia mais aguardadas do ano. Tratamento de Choque promete um mergulho no universo da Dra. Rosângela, psicóloga e coach de autossabotagem que mistura autoconhecimento, ironia e muito deboche, transformando suas reflexões em riso e catarse coletiva. Sempre afiada e provocadora, a personagem se tornou um fenômeno nas redes sociais e hoje leva milhares de pessoas aos teatros de todo o Brasil. Os ingressos estão à venda online pelo Sympla, a partir de R$ 65,00.

