Dra. Rosângela estreia espetáculo ‘Tratamento de Choque’ em Porto Alegre

A Capital vai receber a nova temporada de humor da personagem mais espirituosa da internet. A Dra. Rosângela, criação do comediante Índio Behn, estreia em Porto Alegre com espetáculo Tratamento de Choque , no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), neste domingo (28), às 18h.

O show já percorre o país e chega agora a Porto Alegre como uma das apresentações de comédia mais aguardadas do ano. Tratamento de Choque promete um mergulho no universo da Dra. Rosângela, psicóloga e coach de autossabotagem que mistura autoconhecimento, ironia e muito deboche, transformando suas reflexões em riso e catarse coletiva. Sempre afiada e provocadora, a personagem se tornou um fenômeno nas redes sociais e hoje leva milhares de pessoas aos teatros de todo o Brasil. Os ingressos estão à venda online pelo Sympla, a partir de R$ 65,00.