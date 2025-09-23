Pirisca Grecco y Convidados celebram a obra de Apparício Silva Rillo

O palco do Teatro do Sesc Alberto Bins será tomado pela força poética e musical da cultura gaúcha na quinta e sexta-feira (25 e 26), às 19h, com o espetáculo Pirisca Grecco y Convidados – Herança: tributo a Apparício Silva Rillo. O show celebra o legado de um dos mais importantes poetas, folcloristas e compositores do Rio Grande do Sul, e reúne Pirisca Grecco, cantautor gaúcho, ao lado de artistas convidados em uma homenagem importante à obra de Apparício Silva Rillo, figura central na preservação da identidade cultural dos pampas e autor de versos e canções que atravessam gerações.

A apresentação propõe uma imersão sensível e contemporânea no universo criativo de Rillo, mesclando declamações, canções autorais, milongas e causos, em um repertório construído a partir de parcerias musicais e poemas emblemáticos do autor. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 40,00 via Sympla.