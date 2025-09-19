Margs e Museu do Trabalho apresentam exposição ‘Elias Maroso – Vida que Sobra’

A exposição Elias Maroso – Vida que Sobra será aberta ao público no próximo sábado (20), às 10h30min, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/nº), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac). Originalmente integrante da programação do Museu do Trabalho, a mostra é apresentada pelo Margs em uma colaboração relacionada ao contexto da enchente de 2024. Ambas as instituições foram afetadas pela inundação do Centro Histórico de Porto Alegre e passaram a somar esforços em seus processos de recuperação.



Com curadoria de Marina Câmara e ocupando as Salas Negras do Margs, a mostra apresenta um conjunto de trabalhos de Maroso, que dão uma amostra da pesquisa e da trajetória do artista nos últimos 15 anos, com destaque para o modo como explora os usos da tecnologia na produção artística. Vida que Sobra é a primeira exposição individual panorâmica de sua carreira. A exposição segue até o dia 30 de novembro, com visitação gratuita de terça a domingo, das 10h às 19h.