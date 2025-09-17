O frescor autoral de Tivo

A música toma conta do Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1190) com o projeto BPE Música. A edição de setembro acontece nesta quinta-feira, a partir das 19h, e recebe o cantor, compositor e multi-instrumentista Tivo.
No palco da BPE, o porto-alegrense traz ao público um show intimista e cheio de frescor autoral. O repertório percorre as faixas de seu álbum de estreia, Pra Ontem e Amanhã, lançado em 2024, além de incluir composições inéditas que sinalizam novas direções em sua carreira. O artista revela uma sonoridade brasileira contemporânea, em que o samba e os ecos da bossa nova dialogam com influências diversas. A curadoria é assinada pelo jornalista, escritor e crítico musical Juarez Fonseca. A entrada é gratuita.
Orixás do batuque em exposição
O Instituto Estadual do Livro (IEL) promove a exposição Orixás - Pintura e Poesia, a partir desta quarta-feira, às 19h, na sede da instituição (André Puente, 318). A mostra reúne 11 pinturas do artista Pedro Homero e reproduções de 12 poemas de Oliveira Silveira, que retratam os orixás do batuque no Rio Grande do Sul.
A exposição é inspirada no livro de mesmo nome, publicado em 1995 e que também conta com a colaboração de Silveira e Homero. Durante a abertura acontecerá uma apresentação musical de Ogan Thiago, intitulada Um canto ancestral de Oxalá ao poeta. A exposição segue até o dia 24 de outubro, entre 9h e 17h, com entrada gratuita.
Show gratuito de Luiz Marenco
Na quinta-feira da Semana Farroupilha, o ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4.545 - Canoas) recebe o cantor Luiz Marenco para uma apresentação especial no espaço gastronômico Park Gourmet. O show é aberto ao público, gratuito e promete um happy hour embalado pelas músicas marcantes deste que é reconhecido como uma das maiores vozes da música nativista na atualidade. A atração tem início às 19h, e os restaurantes do local preparam promoções especiais para a ocasião.
Luiz Marenco tem mais de 35 anos de carreira, prêmios importantes como o Açorianos de Música e dezenas de obras autorais lançadas que marcaram o cancioneiro regional. No repertório da apresentação em Canoas, estes trabalhos misturam-se a outros clássicos do tradicionalismo gaúcho, em uma celebração à cultura riograndense.