Assembleia sedia exposição que reflete a participação dos lanceiros na Guerra dos Farrapos

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (Praça Marechal Deodoro, 101) recebe, a partir desta terça-feira (16), às 8h30min, a exposição Heroísmo Farroupilha – Um Outro Olhar sobre os Lanceiros Negros , do artista Zé Darci. Com entrada gratuita e curadoria de Doris Couto, museóloga do Museu de História Julio de Castilhos (MHJC), a mostra propõe uma reflexão sobre a participação dos combatentes negros e indígenas na Guerra dos Farrapos (1835–1845). O conflito é o mais longo da história gaúcha e brasileira.

A coleção já percorreu importantes espaços culturais do Estado, como a Fundação Ecarta, o MHJC e o Palácio Piratini. Zé Darci utiliza cores intensas, composições vibrantes e paisagens dramáticas para enaltecer a valentia dos Lanceiros Negros e resgatar um protagonismo frequentemente silenciado. A mostra apresenta-se como um testemunho artístico e histórico, ao mesmo tempo que convida o público a revisitar o passado sob uma perspectiva mais inclusiva e crítica. A exposição segue até o dia 26 de setembro.