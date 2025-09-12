Exposição 'Naturezas desviantes' transforma MARGS em jardim de resistência

A partir deste sábado (13), com abertura às 10h30min, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/nº), será tomado por plantas vivas, espécies fictícias e imagens criadas por inteligência artificial (IA). É a exposição Giselle Beiguelman – Naturezas Desviantes , na qual a artista investiga como o preconceito se infiltra na linguagem científica, desmontando pactos invisíveis da sociedade e questionando o impacto ambiental das tecnologias digitais.

Com curadoria de Eder Chiodetto e ocupando as três pinacotecas principais do Museu, a mostra reúne instalações, vídeos e experiências participativas, como um ponto de coleta de lixo eletrônico que se incorpora à obra Beleza corrosiva . O projeto conta ainda com a participação do artista gaúcho Leo Caobelli, que cria paisagens, poemas e narrativas visuais a partir do material recolhido. “Naturezas Desviantes” apresenta, de forma inédita e integrada, três trabalhos de Beiguelman já exibidos anteriormente em importantes instituições e eventos. Com entrada franca, a mostra recebe visitações até dia 30 de novembro, de terça a domingo, das 10h às 19h.