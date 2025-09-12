Terceira exposição do projeto Memorial das Águas abre neste sábado

O projeto Memorial das Águas – Solidariedade e Reconstrução abre, neste sábado (13), às 15h, sua terceira e última exposição, intitulada Conscientização , convidando à reflexão sobre os impactos e aprendizados da maior catástrofe climática que o Estado já viveu. Esta é a última etapa da iniciativa na Capital. Coordenada por Marcos Monteiro e produzida por Edison Nunes, a nova instalação sucede às mostras que emocionaram milhares de visitantes: Voluntariado , que ficou no local de 12 de julho a 7 de agosto e Resiliência , em cartaz de 9 de agosto a 11 de setembro.

Conscientização propõe um olhar aprofundado sobre os impactos da enchente de 2024 e a urgência de uma nova relação com o meio ambiente. Através das lentes de 28 talentosos, a mostra coletiva busca não apenas registrar a devastação, mas também inspirar a reflexão sobre a resiliência humana e a necessidade de ações preventivas e sustentáveis. A visitação ocorre diariamente, ao longo de 24h, até o dia 9 de outubro, n a Praça da Alfândega (imediações do MARGS).