Terceira exposição do projeto Memorial das Águas abre neste sábado

O projeto Memorial das Águas – Solidariedade e Reconstrução abre, neste sábado (13), às 15h, sua terceira e última exposição, intitulada Conscientização, convidando à reflexão sobre os impactos e aprendizados da maior catástrofe climática que o Estado já viveu. Esta é a última etapa da iniciativa na Capital. Coordenada por Marcos Monteiro e produzida por Edison Nunes, a nova instalação sucede às mostras que emocionaram milhares de visitantes: Voluntariado, que ficou no local de 12 de julho a 7 de agosto e Resiliência, em cartaz de 9 de agosto a 11 de setembro.
Conscientização propõe um olhar aprofundado sobre os impactos da enchente de 2024 e a urgência de uma nova relação com o meio ambiente. Através das lentes de 28 talentosos, a mostra coletiva busca não apenas registrar a devastação, mas também inspirar a reflexão sobre a resiliência humana e a necessidade de ações preventivas e sustentáveis. A visitação ocorre diariamente, ao longo de 24h, até o dia 9 de outubro, na Praça da Alfândega (imediações do MARGS).
Participam da mostra Conscientização os seguintes fotógrafos: Alê Bruny, Ana Shtlr, Andréia Kris, André Lisboa, Carmen Salazar, Cerise Gomes, Cláudia Bento Alves, Cynthia Recuero, Diego Costa, Gustavo Ludecke, Gustavo Mansur, Gustavo Toigo, Gustavo Vara, Janderson da Silva, Juliano Verardi, Jorge Lansarin, Lari Pieta, Leandro Lopes, Leandro Selister, Lucian Brum, Marco Faria, Marco Resende, Nadia Weber Santos, Nely Alves, Rogério Soares, Selmar Medeiros, Valder Valeirão e Wanderlei Oliveira.