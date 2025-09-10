Semana no Espaço 373 terá de divas do pop internacional a reggae

O Espaço 373 abre sua agenda musical nesta quinta-feira (11), às 19h, com a cantora Débora Neto no espetáculo Divas do Pop, celebrando as grandes vozes femininas da música internacional a partir dos anos 1970, acompanhada por Edu Saffi (baixo), Michel Dorfman (piano) e Marquinhos Fê (bateria e percussão).
Na sexta (12), às 19h, o 373 celebra os grandes momentos do cinema, da TV brasileira e da carreira de um dos principais compositores de trilhas do país. O multi-instrumentista André Moraes, reúne sucessos como Flashdance, Rocky III, Missão Impossível, Halloween, Tieta, Os Trapalhões, Globo Repórter, o tema da vitória de Ayrton Senna e composições marcantes como Lisbela e o Prisioneiro, Meu Tio Matou um Cara e No Coração dos Deuses. O músico estará acompanhado por Martin Estevez (bateria), Thas Cardoso (baixo), Alexandre França (guitarra) e Leonardo Bretas (teclados).
Já no sábado (13), às 19h, a banda Marmota Jazz apresenta arranjos inéditos para as composições de seus dois álbuns autorais com a liberdade da criação ao vivo. André Mendonça, Leonardo Bittencourt e Pedro Moser expandem suas fronteiras sonoras ao lado de dois convidados especiais: Martin Estevez na bateria e Ronaldo Pereira no sax.
E para fechar a semana, no domingo (14), às 18h30min, o Espaço 373 recebe James McWhinney, vocalista da banda Big Mountain, com seu projeto solo Vibes Up Strong. Os ingressos para cada dia podem ser adquiridos na plataforma Tri.RS, entre R$ 35,00 e R$ 90,00.