Segunda temporada do Farol.live recebe Domenico Lancellotti e Ricardo Dias Gomes

No domingo (14), às 19h, o Farol Santander Porto Alegre segue com a programação da segunda temporada do projeto Farol.live, recebendo o cantor, compositor e multi-instrumentista carioca Domenico Lancellotti e o multi-instrumentista, compositor e produtor Ricardo Dias Gomes. Em 2025, o projeto promove oito edições, onde o público poderá conferir apresentações mensais no Átrio do Farol Santander Porto Alegre (Siqueira Campos, 1125), reunindo artistas nacionais consagrados e novos nomes da música brasileira, contemplando gêneros variados e formatos diversos, com participações e colaborações inéditas.

Nesta edição, Domenico e Ricardo apresentam um espetáculo que une os repertórios de seus mais recentes álbuns, SRAMBA e Muito Sol. Na época, os dois estavam em Lisboa, produzindo, gravando e fazendo shows, e começaram a apresentar o material dos dois trabalhos em apresentações pela Europa. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 e podem ser adquiridos via Sympla.