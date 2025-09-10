Reinvenção após abordagem policial

O espetáculo Pai Nosso, do Coletivo ARAR - Afeto, Resistência e Arte, chega pela primeira vez a Porto Alegre em temporada no Teatro do Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665). As apresentações acontecem de quinta-feira a sábado, sempre às 20h. Inspirada em um caso real ocorrido em Brasília, em maio de 2023, a montagem já foi apresentada em mais de 20 cidades e conquistou 11 prêmios.
Com dramaturgia e direção de Vinicius Ávlis, o monólogo é interpretado por Geise Prazeres, que dá vida a Luzia do Nascimento, vendedora ambulante que precisa se reinventar após sofrer uma abordagem policial. Os ingressos custam a partir de R$ 10,00 e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. Todas as apresentações contarão com acessibilidade em audiodescrição e Libras.
Novo livro de José Miguel Wisnik
O compositor, pianista e ensaísta José Miguel Wisnik retorna ao Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333), nesta quinta-feira, às 19h, para o lançamento do livro Viagem do recado: música e literatura. A obra reúne 11 ensaios que atravessam música, literatura e política no Brasil, dialogando com figuras como Villa-Lobos, Mário de Andrade, Chopin, Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. A sessão de autógrafos acontece às 19h, no Espaço Figueira do Centro Cultural, com entrada franca.
Professor aposentado de literatura brasileira da USP e reconhecido pela contribuição à música e ao pensamento crítico, Wisnik é autor de títulos como O som e o sentido e Maquinação do mundo. Também traz no currículo parcerias musicais com nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso e Tom Zé.
Longas gaúchos exibidos em Gramado
Entre quarta-feira e domingo, a Cinemateca Paulo Amorim apresenta os cinco longas-metragens premiados na Mostra Sedac/Iecine do 53º Festival de Cinema de Gramado. As sessões acontecem sempre às 19h, na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A programação reúne três documentários - Quando a Gente Menina Cresce, de Neli Mombelli; Rua do Pescador nº 6, de Bárbara Paz; e Uma em Mil, de Jonatas e Tiago Rubert - e duas ficções - Bicho Monstro, de Germano de Oliveira, e Passaporte Memória, de Decio Antunes.
Quatro dos cinco filmes têm entrada gratuita, com bilhetes disponíveis uma hora antes das sessões; já Bicho Monstro terá ingressos a R$ 10,00, à venda na bilheteria da Cinemateca.