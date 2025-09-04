Filho de Preta Gil no Espaço 373

Filho de Preta Gil e um dos integrantes do trio Gilsons, Francisco Gil sobe ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), na quinta e na sexta-feira, às 21h, para um show intimista, voz e violão, apresentando canções da sua trajetória. No início do ano, ele lançou uma releitura para Fascinação, imortalizada em 1976 na voz de Elis Regina.
Fran reúne mais de 60 milhões de plays em todas as plataformas digitais e mais de 800 mil ouvintes mensais no Spotify. Meu Xodó com a mãe Preta Gil, Vumbora Amar com Adriana Calcanhoto e Visceral com Bibi Caetano e Carlos do Complexo são algumas parcerias importantes e que escrevem o nome do artista na cena musical da Nova MPB. Ingressos custam entre R$ 140,00 e R$ 280,00 via Tri.RS.
Valéria Barcellos e o cancioneiro gaúcho
Na sexta-feira, às 20h, acontece o show Missioneira - Clássicos do Cancioneiro Gaúcho, que propõe uma releitura contemporânea de clássicos da música tradicional gaúcha, através da voz e interpretação da cantora Valéria Barcellos. A cantora apresenta uma abordagem inclusiva nesse projeto, unindo diferentes gerações de artistas nas cidades atingidas pela enchente. Em Porto Alegre, o show será no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089). A escolha de Valéria Barcellos como protagonista se alinha com os novos tempos e propõe o fortalecimento da identidade cultural, revisitando e reinterpretando os clássicos do cancioneiro popular gaúcho. Ingressos a partir de R$ 20,00 na plataforma ElevenTickets.
Elaborando perguntas com Tulio Milman
Na sexta-feira, o jornalista Tulio Milman lança Onde estás?, livro que apresenta conceitos como o Ciclo da Investigação e o Índice de Eficiência de Perguntas (IEP), além de dicas práticas para comunicação com humanos e máquinas, tomada de decisão e resolução de problemas. A sessão de autógrafos será no Museu da Pucrs (Ipiranga, 6.681, Prédio 40), a partir das 17h.
Tulio Milman tem mais de 30 anos de carreira como autor, jornalista e comunicador. Publicado pela Citadel Editora, o livro parte da ideia de que, na era digital, as respostas são abundantes, tornando a capacidade de formular boas perguntas uma habilidade essencial.