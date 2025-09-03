Jazz internacional no Grezz

De quinta-feira a sábado, o palco do Grezz (Almirante Barroso, 328) recebe uma programação de shows internacionais, com curadoria do POA Jazz Club. O público de Porto Alegre terá a rara oportunidade de assistir a três shows de artistas vindos da Europa e dos Estados Unidos, com propostas musicais originais e repletas de história. Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla, tanto por dia como em passaporte para os três dias (R$ 240,00).

Na quinta-feira, às 19h, o baterista norte-americano Dennis Chambers se junta ao baixista Rubem Farias e ao tecladista Renato Neto para uma apresentação que celebra virtuosismo, groove, improvisação e sintonia musical. Na sexta-feira, às 19h, o trio alemão Malstrom se apresenta por meio de uma parceria com o Instituto Goethe e Branco Produções. O conjunto desafia fronteiras ao fundir jazz contemporâneo, rock progressivo, nu metal, música eletrônica e improvisação livre. No mesmo dia, às 14h30min, o grupo realiza um workshop gratuito e aberto ao público.

Por fim, no sábado, às 19h, a cantora e compositora polonesa Kasia Miernik faz sua estreia no Brasil. Kasia tem uma trajetória que passa pelo gospel, jazz, funk e pop, mas é no blues que encontrou sua expressão mais potente.