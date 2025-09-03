Jazz internacional no Grezz

De quinta-feira a sábado, o palco do Grezz (Almirante Barroso, 328) recebe uma programação de shows internacionais, com curadoria do POA Jazz Club. O público de Porto Alegre terá a rara oportunidade de assistir a três shows de artistas vindos da Europa e dos Estados Unidos, com propostas musicais originais e repletas de história. Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla, tanto por dia como em passaporte para os três dias (R$ 240,00).
Na quinta-feira, às 19h, o baterista norte-americano Dennis Chambers se junta ao baixista Rubem Farias e ao tecladista Renato Neto para uma apresentação que celebra virtuosismo, groove, improvisação e sintonia musical. Na sexta-feira, às 19h, o trio alemão Malstrom se apresenta por meio de uma parceria com o Instituto Goethe e Branco Produções. O conjunto desafia fronteiras ao fundir jazz contemporâneo, rock progressivo, nu metal, música eletrônica e improvisação livre. No mesmo dia, às 14h30min, o grupo realiza um workshop gratuito e aberto ao público.
Por fim, no sábado, às 19h, a cantora e compositora polonesa Kasia Miernik faz sua estreia no Brasil. Kasia tem uma trajetória que passa pelo gospel, jazz, funk e pop, mas é no blues que encontrou sua expressão mais potente.
Rock alternativo e outros esportes
Após conquistar um lugar de destaque no underground nacional, Bella e o Olmo da Bruxa lança o álbum Afeto e Outros Esportes de Contato na 1.184ª edição do Ocidente Acústico. O show para celebrar o lançamento acontece nesta quinta-feira, às 21h, no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960).
O aguardado segundo disco da banda está disponível nas plataformas digitais desde 25 de agosto, e a banda está fazendo uma turnê com 16 datas para comemorar o novo álbum. Em mais da metade das cidades, a Bella chega pela primeira vez. O show de abertura será por conta da banda Asterisma. Ingressos a partir de R$ 30,00 via Sympla.
Paulo Amaral em bate-papo sobre arte
O Espaço Cultural HPM (João Amorim de Albuquerque, 72) promove, às 17h desta quarta-feira, um bate-papo com Paulo Amaral, coordenador de Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) de Porto Alegre. Ele compartilha no evento aspectos de sua trajetória, que inclui a exposição The Lincoln Park e Outros Lugares, aberta a visitação até 7 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. A participação é gratuita, mediante reserva pelo WhatsApp (51) 98595-5690. A mostra The Lincoln Park e Outros Lugares destaca 20 desenhos, realizados durante recente viagem à cidade de Chicago, nos Estados Unidos, através do uso de lápis e carvão sobre papel ou tecido, em dimensões variadas.