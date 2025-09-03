Sobre frestas, vínculos e o menear de cabeça de Verissimo

O ano era 2006. Preparávamos mais um número da Revista Arquipélago, publicação trimestral de Cultura do Instituto Estadual do Livro (IEL). Cada edição era uma verdadeira festa, já que o ofício carregava muita paixão: entre pautas, prazos e revisões, havia o prazer de trazer para as páginas a voz de escritores, cineastas, jornalistas, psicanalistas e chargistas, entre outros. Definido o tema de cada próximo número, cabia a mim o contato com os colaboradores. Levantar o telefone e conversar com cada escolhido era a concretização de laços que até então eram invisíveis, coisa que só literatura e jornalismo são capazes.

Em uma das reuniões, a diretora do IEL, Regina Zilberman, suscitou a possibilidade de termos um desenho de Luis Fernando Verissimo. Concordo, fingindo normalidade. Mando um e-mail me apresentando, descrevo o tema e peço a colaboração. Clico em enviar com dúvidas sobre o retorno, afinal, tratava-se de um dos maiores, entre escritores e cronistas, do país. A resposta chega já no outro dia: “podes passar aqui em casa amanhã, em tal horário”. Que alegria! Levantei um calhamaço de papéis, como quem celebra um prêmio.

No dia seguinte, na hora marcada, toco a campainha da casa de Petrópolis, com mil suposições de como seria aquele encontro. Estava pronta e totalmente disposta a conversarmos sobre como As cobras driblaram a censura e como se dava a ligação de Dora Avante com Sartre. Ou, quem sabe, falaríamos sobre técnicas de crônicas e contos. Tudo ao som de Charlie Parker, por óbvio. Eu teria todo o tempo, e muita petulância.

Nada disso. Lúcia, a esposa, me atende. Gentilmente, pede que eu aguarde na entrada que ela traria o material. Ah, que pena... Entrar por aquele portal do mundo dos Veríssimo não seria daquela vez.

Pego o envelope, agradeço, mas antes de me virar rumo ao jardim, vejo de longe a silhueta inconfundível num canto da sala. Luís Fernando confere a entrega, sorri e balança a cabeça. Abano, agradeço a contribuição e saio plena. Ele havia, por aquela fresta, me brindado com sua presença e eu me imbuí da responsabilidade de zelar pelo trabalho que me foi confiado. E assim foi feito.

A revista recebeu o Prêmio Açorianos de Mídia Impressa. Ao levantar o troféu no palco do teatro Renascença, o fiz em nome de tantos que colaboraram com a revista, e tive a certeza que nenhum prêmio é ganho sozinho, ele é o reflexo de uma constelação de apoios. Verissimo fez parte dessa conquista. E eu, uma reles admiradora, fui, mais do que premiada com a doação generosa de sua arte e do tanto que os seus mais simples traços e palavras tinham a dizer. Para além daquela edição, tínhamos um vínculo que eu jamais esqueceria.