Espetáculo de dança 'Mares e Nuvens Flutuantes' é atração no Teatro Glênio Peres

Após estreia lotada no Teatro Oficina Olga Reverbel, o espetáculo Mares e Nuvens Flutuantes volta a Porto Alegre em duas apresentações, na sexta-feira e no sábado (29 e 30), às 19h, no Teatro Glênio Peres (Loureiro da Silva, 255). Com entrada franca, a retirada das entradas acontece de forma antecipada na Seção de Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre. Mediante disponibilidade, os ingressos também poderão ser garantidos 30 minutos antes de cada apresentação no Teatro Glênio Peres.
Mares e Nuvens Flutuantes é o quinto espetáculo de butoh da dupla Ana Medeiros e Hiroshi Nishiyama, e o primeiro após a indicação da dupla ao prestigiado Prêmio Açorianos de Dança. Com performances "singulares" em um trabalho "brutal e sensível" nas palavras de público e crítica, Ana e Nishiyama reimaginam o butoh-fu, coreografia da linguagem criada por Tatsumi Hijikata para o mestre Yoshito Ohno. Minimalista em cores e movimentos, o trabalho celebra imagens e memórias com um olhar impressionista e enevoado.