Oxitocina segue em cartaz no Teatro Renascença neste final de semana

O espetáculo Oxitocina segue em cartaz no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), com sessões na sexta-feira e no sábado, às 20h, e no domingo (31), às 18h. A obra, que já conquistou público expressivo e elogios da crítica em sua primeira semana, propõe uma reflexão sensível sobre vínculos afetivos, presença, memória e afetos cotidianos. A ideia é fazer a plateia sentir, se emocionar e se reconhecer nas histórias que ganham vida no palco.
Com um elenco, formado por Giulliano Pacheco, Henri Iunes, Letícia Virtuoso, Rafael Torres e Silvana da Costa Alves, a peça é conduzida pela direção de Everson Silva e pela dramaturgia de Silvana da Costa Alves. A peça é inspirada no hormônio que desperta vínculos e acolhimento, transforma a dor em encontro, a ausência em presença e a lembrança em força coletiva. Tecidos em movimento remodelam o espaço a cada cena, revelando novas camadas de significado. Ingressos a partir de R$ 25,00 via Tri.RS.