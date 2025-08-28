Pianista norte-americano Tom Worrell se apresenta no Grezz

No sábado (30), às 21h, o Grezz (Almirante Barroso, 328) recebe uma noite dedicada ao jazz, R&B, funk e ao blues de New Orleans. O pianista norte-americano Tom Worrell, indicado ao Grammy 2025, se apresenta ao lado do brasileiro Luciano Leães, em um espetáculo que une clássicos e composições autorais.

LEIA AINDA: Porto Alegre em Cena 2025 lança programação completa e inicia venda de ingressos



A parceria traz ao palco um repertório marcado pela fusão de ritmos e pela tradição pianística de New Orleans. Worrell tem no currículo colaborações com Solomon Burke, The Wild Magnolias e Walter Wolfman Washington. Já Leães é reconhecido como um dos principais nomes do estilo na América Latina, com passagens pelo New Orleans Jazz Museum e abertura do show de Elton John no Brasil. A abertura da noite fica por conta do guitarrista Danny Abel (New Orleans), que apresenta seu Hammond Quartet ao lado de Leães. Ingressos podem ser adquiridos via Sympla a partir de R$ 45,00.