Pat Metheny chega a Porto Alegre pela primeira vez com show no Araújo Vianna

O Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) recebe nesta terça-feira (26), às 21h, o guitarrista norte-americano Pat Metheny, um dos maiores nomes do jazz mundial. Pela primeira vez em Porto Alegre, o artista apresenta a turnê que divulga os discos MoonDial (2024) e Dream Box (2023), celebrando também outras fases de uma trajetória marcada por 20 prêmios Grammy e meio século de carreira.

Elogiado pela crítica e reconhecido por reinventar o som do jazz, Metheny já tocou ao lado de Herbie Hancock, Milton Nascimento e David Bowie, além de ter composições interpretadas por orquestras e companhias de balé. Aos 70 anos, mantém uma agenda intensa de cerca de 100 apresentações por ano, explorando novas formas musicais sem abrir mão de sua estética particular. Ingressos ainda à venda, a partir de R$ 440,00 via plataforma Sympla.