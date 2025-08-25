Música como ferramenta de formação humana

A Orquestra Jovem Recanto Maestro (OJRM) comemora uma década de atividades em 2025, com a abertura de cerca de 200 vagas para crianças e jovens de 5 a 18 anos de idade, residentes na Quarta Colônia de Imigração, que tenham interesse em aprender musicalização e instrumentalização. Fundado no Recanto Maestro - centro de excelência em desenvolvimento humano e cultural, localizado entre os municípios gaúchos de São João do Polêsine e Restinga Sêca -, o projeto artístico e social tem o propósito de utilizar a música como uma ferramenta para o desenvolvimento de cidadãos com autonomia e identidade, promovendo disciplina, foco e trabalho em equipe. Inscrições por e-mail (secretaria@forma.org.br) estão abertas até 31 de agosto .

Segundo o coordenador executivo da OJRM e da Filarmônica Ontoarte Recanto Maestro (Forma), Michael Penna, a celebração dos 10 anos de existência da Orquestra Jovem Recanto Maestro marca a dimensão e o potencial da iniciativa. "Essa data representa a consolidação da orquestra na região, nos mostrando o tamanho e a qualidade deste trabalho, que tem educado as comunidades locais sobre a música clássica", avalia. "A partir dessa base sólida, o objetivo agora é crescer e expandir, oferecendo um programa mais consistente para que os jovens possam continuar sua formação musical e artística", destaca Penna. A expectativa, segundo ele, é fechar o ano com 700 alunos, sendo 500 na etapa de musicalização e 200 no estudo de instrumentos de cordas, sopro e percussão.

As aulas acontecem em São João do Polêsine, Restinga Sêca, Agudo, Silveira Martins, Faxinal do Soturno e Santa Maria, e no Recanto Maestro. Além do ensino gratuito, o projeto oferece o empréstimo de instrumentos. Conforme evoluem, os estudantes são convidados a integrar a Orquestra Infantil de seu núcleo. Após, os alunos com melhor desempenho são selecionados para a Orquestra Jovem Recanto Maestro. O projeto visa que, após a formação, os jovens possam seguir para a Forma, onde têm a possibilidade de seguir uma carreira profissional ou para outros projetos, como uma faculdade de Música. Para isso, a OJRM também mantém um programa de monitoria para alunos a partir de 16 anos, com bolsas-auxílio, visando prepará-los para essa trajetória.

A celebração dos 10 anos da OJRM incluiu uma série de concertos e ações. Em julho deste ano, a orquestra recebeu o maestro espanhol Jordi Mora para uma residência artística. Recentemente, a orquestra também iniciou uma série de concertos didáticos nas cidades da região. Além de seus 70 integrantes, a Orquestra Jovem Recanto Maestro conta com o compositor residente Vagner Cunha, que cria peças e arranjos exclusivos, considerando o desenvolvimento pedagógico dos alunos.