Áries: Momento benéfico para o relacionamento amoroso, que tem momentos sérios e divertidos ao mesmo tempo. Você se mostra exuberante em suas demonstrações emocionais.

Touro: Vênus e Saturno em bom aspecto indicam que, hoje, você terá que resolver problemas práticos, dos quais talvez preferisse ficar longe. Poderá consertar os problemas.

Gêmeos: As relações sociais e de amizade voltam a ser mais favorecidas. É tempo de se dedicar a construir boas relações. O crescimento de sua vida depende bastante disso, por agora.

Câncer: É tempo de desenvolver e estruturar mais a estrutura profissional e as conquistas pelas quais tem lutado. Um dia para conseguir extrair bons resultados materiais do trabalho.

Leão: Momento de convívio filosófico com ideias positivas e bem construídas. Sua vida melhora muito por você apostar em bons ideais e motivações. Saia do marasmo e vá à luta.

Virgem: Cuidar da saúde e do corpo trará resultados particularmente benéficos neste dia. Você pode melhorar suas condições físicas. Envolva-se com atividades positivas e produtivas.

Libra: Momento vibrante e movimentado nas relações sociais, afetivas e de amizade. Você recebe apoios que lhe são úteis. Ao mesmo tempo, você ajudará às outras pessoas..

Escorpião: O bom aspecto entre Vênus e Saturno favorece muito os resultados concretos do trabalho e sua realização pessoal naquilo que está fazendo. Trabalhe junto com os outros.

Sagitário: Momento favorável para o convívio amoroso e as atividades intelectuais. Os sentimentos são vividos com plenitude. Você se une a novas propostas e interesses em sua vida.

Capricórnio: O bom aspecto do dia indica bons momentos na vida íntima, ao se recolher lar ou consigo mesmo. Um momento de alegria íntima e segurança emocional para consigo mesmo.

Aquário: As atividades, mesmo as construtivas, com os amigos e colegas pode ser algo muito legal. O trabalho avança para novas conquistas. As parcerias e uniões firmam-se mais.