Uma voz que une gerações do samba

Neste sábado, às 21h, o Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) recebe a cantora Alcione para uma apresentação especial de sua nova turnê. Celebrando o encerramento do ciclo de 50 anos de carreira, a artista traz a Porto Alegre um show que mescla faixas do seu 47º álbum com sucessos que marcaram várias gerações. O novo trabalho inclui composições de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Xande de Pilares e Igor Leal, com destaque para os singles Marra de Feroz e Não Mexe Comigo, além de uma inédita releitura do clássico Evidências. No palco, Alcione também revive canções como Não Deixe o Samba Morrer, Você Me Vira a Cabeça, Meu Ébano e Estranha Loucura, reafirmando sua trajetória como uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira. Os ingressos estão disponíveis via Sympla, a partir de R$ 130,00.

Show de risadas com Cris Pereira

No domingo, às 18h, o Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) recebe o espetáculo comemorativo dos 30 anos de carreira do ator e humorista Cris Pereira. A apresentação irá reunir alguns dos personagens mais queridos do público, como o Jorge da Borracharia, o Gaudêncio e o Pedreiro Dinei, em novos textos e situações inéditas. A noite também contará com participações especiais de Neto Fagundes e Bruna, personagem interpretada por Maikinho Pereira. O show será gravado e posteriormente disponibilizado no canal oficial de Cris Pereira no YouTube. Ingressos via Sympla, a partir de R$ 40,00.

Leoni e uma coleção inesgotável de sucessos

No domingo, às 21h, o Opinião (José do Patrocínio, 834) recebe o cantor e compositor Leoni para um show especial comemorando seus 40 anos de carreira. Acompanhado pela banda Outro Futuro, o artista revisita grandes sucessos que marcaram diferentes fases de sua trajetória, desde os tempos de Kid Abelha e Heróis da Resistência até a consagrada carreira solo. No repertório estão garantidas canções como Pintura Íntima, Fixação, Só Pro Meu Prazer e Esse Outro Mundo, além de hits autorais como Garotos II, Temporada das Flores, Fórmula do Amor e Exagerado. Os singles mais recentes, Tenta e Quem Nos Dera, com participação de Zélia Duncan, também fazem parte do setlist. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, a partir de R$ 60,00.

Thundercat e as sete vidas do jazz contemporâneo

Baixista e compositor faz show neste sábado no Opinião /Parker Day/Divulgação/JC

No sábado, às 21h, o Bar Opinião (José do Patrocínio, 834) recebe o norte-americano Thundercat, um dos principais nomes do jazz contemporâneo e da cena indie mundial. O show faz parte da turnê brasileira do artista, que também passará por São Paulo e Rio de Janeiro, e reúne faixas dos seus álbuns mais celebrados, como The Golden Age of Apocalypse, Drunk e It Is What It Is (vencedor do Grammy em 2021). Reconhecido pela mistura sofisticada de jazz, funk, hip hop e música pop, Thundercat consolidou sua carreira com parcerias com nomes como Kendrick Lamar, Gorillaz, Tame Impala, Ariana Grande e Flying Lotus. No palco, o músico apresenta uma sonoridade inventiva e envolvente, com destaque para seu virtuosismo no baixo elétrico. Os ingressos podem ser adquiridos via Ticketmaster, a partir de R$ 150,00.

Comentário teatral sobre masculinidades

Nesta sexta-feira e sábado, às 19h, o Teatro Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665) recebe o espetáculo O Espelho Quebrado, do educador e ator Alexandre Azevedo e da diretora, atriz e educadora Guadalupe Casal. A peça busca ampliar o debate sobre masculinidades contemporâneas através de uma dramaturgia fundamentada em relatos biográficos de sete homens. A narrativa do espetáculo utiliza humor, sátira e ironia para tratar questões como machismo, relações de trabalho e afeto entre pessoas do sexo masculino. Ingressos no Sesc Alberto Bins ou pelo Sympla, com valores entre R$ 20,00 e R$ 40,00.

