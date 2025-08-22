Uma voz que une gerações do samba

Neste sábado, às 21h, o Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) recebe a cantora Alcione para uma apresentação especial de sua nova turnê. Celebrando o encerramento do ciclo de 50 anos de carreira, a artista traz a Porto Alegre um show que mescla faixas do seu 47º álbum com sucessos que marcaram várias gerações.
O novo trabalho inclui composições de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Xande de Pilares e Igor Leal, com destaque para os singles Marra de Feroz e Não Mexe Comigo, além de uma inédita releitura do clássico Evidências. No palco, Alcione também revive canções como Não Deixe o Samba Morrer, Você Me Vira a Cabeça, Meu Ébano e Estranha Loucura, reafirmando sua trajetória como uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira. Os ingressos estão disponíveis via Sympla, a partir de R$ 130,00.
Show de risadas com Cris Pereira
No domingo, às 18h, o Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) recebe o espetáculo comemorativo dos 30 anos de carreira do ator e humorista Cris Pereira. A apresentação irá reunir alguns dos personagens mais queridos do público, como o Jorge da Borracharia, o Gaudêncio e o Pedreiro Dinei, em novos textos e situações inéditas. A noite também contará com participações especiais de Neto Fagundes e Bruna, personagem interpretada por Maikinho Pereira. O show será gravado e posteriormente disponibilizado no canal oficial de Cris Pereira no YouTube. Ingressos via Sympla, a partir de R$ 40,00.
Leoni e uma coleção inesgotável de sucessos
No domingo, às 21h, o Opinião (José do Patrocínio, 834) recebe o cantor e compositor Leoni para um show especial comemorando seus 40 anos de carreira. Acompanhado pela banda Outro Futuro, o artista revisita grandes sucessos que marcaram diferentes fases de sua trajetória, desde os tempos de Kid Abelha e Heróis da Resistência até a consagrada carreira solo.
No repertório estão garantidas canções como Pintura Íntima, Fixação, Só Pro Meu Prazer e Esse Outro Mundo, além de hits autorais como Garotos II, Temporada das Flores, Fórmula do Amor e Exagerado. Os singles mais recentes, Tenta e Quem Nos Dera, com participação de Zélia Duncan, também fazem parte do setlist. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, a partir de R$ 60,00.
Thundercat e as sete vidas do jazz contemporâneo
Baixista e compositor faz show neste sábado no Opinião/Parker Day/Divulgação/JC
No sábado, às 21h, o Bar Opinião (José do Patrocínio, 834) recebe o norte-americano Thundercat, um dos principais nomes do jazz contemporâneo e da cena indie mundial. O show faz parte da turnê brasileira do artista, que também passará por São Paulo e Rio de Janeiro, e reúne faixas dos seus álbuns mais celebrados, como The Golden Age of Apocalypse, Drunk e It Is What It Is (vencedor do Grammy em 2021).
Reconhecido pela mistura sofisticada de jazz, funk, hip hop e música pop, Thundercat consolidou sua carreira com parcerias com nomes como Kendrick Lamar, Gorillaz, Tame Impala, Ariana Grande e Flying Lotus. No palco, o músico apresenta uma sonoridade inventiva e envolvente, com destaque para seu virtuosismo no baixo elétrico. Os ingressos podem ser adquiridos via Ticketmaster, a partir de R$ 150,00.
Comentário teatral sobre masculinidades
Nesta sexta-feira e sábado, às 19h, o Teatro Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665) recebe o espetáculo O Espelho Quebrado, do educador e ator Alexandre Azevedo e da diretora, atriz e educadora Guadalupe Casal. A peça busca ampliar o debate sobre masculinidades contemporâneas através de uma dramaturgia fundamentada em relatos biográficos de sete homens. A narrativa do espetáculo utiliza humor, sátira e ironia para tratar questões como machismo, relações de trabalho e afeto entre pessoas do sexo masculino. Ingressos no Sesc Alberto Bins ou pelo Sympla, com valores entre R$ 20,00 e R$ 40,00.
BOX - Agenda
- Neste sábado, às 15h, acontece o lançamento do livro Vida em Marte, escrito pelos autores gaúchos Christian David e Flavio Soares. Evento contará com sessão de autógrafos dos escritores no Espaço Quintanas’s Bar na CCMQ (Andradas, 762) e livro à venda por R$ 99,81.
- Sexta-feira, às 15h, e sábado e domingo, às 16h, a Trupi di Trapu apresenta o espetáculo Trapos e Farrapos: Negrinho no Teatro Carlos Carvalho da CCMQ (Andradas, 762). Ingressos a partir de R$ 20,00 via Sympla.
- Neste final de semana, a festa Baila Comigo acontece em dose dupla. Na sexta-feira, às 21h, Katia e Bruno Suman elevam a noite de Gramado, no Lumen Stage (São Marcos, 700 - Gramado). Ingressos a partir de R$ 50,00. Já no sábado, às 19h, a festa volta para casa, com o festejo no Ocidente (João Telles, 960). Ingressos a partir de R$ 40,00.
- No domingo, às 11h e às 18h, a Escola de Música da Ospa realiza um concerto de trilhas sonoras com temática espacial. A Ospa Jovem apresenta o Space Geek em seu Complexo Cultural (Borges de Medeiros, 1.501). Entrada franca.
- Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe o show da jazzista Anna Setton, nesta sexta-feira, às 21h, com ingressos a R$ 100,00. No sábado, acontece o Especial Thelonius Monk, com o grupo Kula Jazz, às 21h, com ingressos a R$ 60,00.
- Sexta-feira, sábado e domingo, às 19h, o Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/n) recebe a peça teatral João. A peça resgata a história de João Pedro dos Reis, figura importante e esquecida da cidade de Pelotas. Ingressos a partir de R$ 25,00.
- Sexta-feira, às 20h, a Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501) recebe o concerto A Dama do Trompete. Ingressos de R$ 10,00 a R$ 50,00. Já no sábado, às 17h, acontece o recital da Série Música de Câmara com o Grupo Klangfarben. Entrada franca.
- No sábado, a partir das 14h, a Fundação Iberê (Padre Cacique, 2000) será casa da exposição Marepe: Um fio que ligue os mundos, com curadoria de Ricardo Sardenberg. A entrada é franca até às 18h.
- No sábado, às 18h, a Zona Cultural será palco do espetáculo Você dorme quando a noite cai?, dirigido por Daniel Colin. Ingressos a partir de R$ 25,00. Já no domingo, às 20h, será a vez da peça Às Vezes Eu Kahlo, da diretora Maria Waleska van Helden. Ingressos a partir de R$ 25,00.
- O Espaço Força e Luz (Andradas, 1223) recebe neste sábado a 4ª edição da Feira de Arte O Arquipélago. A entrada é franca e haverá música com a Dj Dane Tone e com a banda Chinelo e Meia.
- No sábado, às 18h, o cantor André Paz faz um show solo na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943). A entrada é franca e haverá transmissão via YouTube.
- Nesta sexta-feira, às 23h, o Bar Opinião (José do Patrocínio, 834) recebe os rappers 2ZDinizz e TOKIODK para um show conjunto. Ingressos a partir de R$ 50,00 via Sympla.