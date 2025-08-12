Terceira edição do Millôr Day acontece nesta quinta na Fundação Ecarta

A terceira edição do evento Millôr Day acontece nesta quinta-feira (14), às 19h, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), com entrada franca. Dessa vez, o evento contará com a presença do autor, músico e arquiteto, Cláudio Levitan — o famoso professor Kanflutz, do Tangos e Tragédias —, da jornalista, comunicadora e produtora cultural Katia Suman — histórica integrante do Sarau Elétrico — e de José Guaraci Fraga, jornalista, humorista, editor de livros e agitador cultural.

O evento terá ainda o lançamento do livro Humor em tempos de cólera: a crônica de Gregório Duvivier e o (des)governo Bolsonaro (Editora Parangolé, 2025), de Breno Serafini. O livro apresenta uma análise das crônicas de Gregório Duvivier escritas no jornal Folha de São Paulo durante o período do Governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, tendo como pano de fundo as notícias da grande mídia brasileira, particularmente as publicações impressas, mas não só.