Áries: Cuidar de si próprio, dar-se conforto e bem-estar é boa possibilidade hoje. Mas também completa sua satisfação cuidar das pessoas próximas, dando-lhes conforto e bem-estar.

Touro: Um dia estimulante para o contato humano, em especial aquele que desperte emoções mais fortes, entre elas, o amor. As atividades criativas ganham um belo colorido.

Gêmeos: O melhor de tudo é o reconforto íntimo, apesar dos benefícios à vida material e dos avanços nos assuntos familiares. A segurança e o bem-estar podem tomar conta do dia.

Câncer: Você é tocado pelo convívio com certas pessoas, seja no aspecto afetivo, na troca de conhecimento ou ambos. Facilidade para ser encantador e encantar-se nas relações.

Leão: Você procura o prazer sensorial mesmo em situações que a princípio lhe negariam o prazer. A lida com dinheiro e bens materiais está favorecida e é fonte de satisfação.

Virgem: As empatias que este momento promove dirigem-se às relações de amizade e à participação em grandes grupos. Suas colocações são bem aceitas.

Libra: Um dia especial para conseguir atravessar situações difíceis, em especial no campo profissional. Você se mostrar um pouco arredio, voltado as suas próprias questões.

Escorpião: A simpatia predomina com os amigos, assim como as afinidades intelectuais e culturais aproximam-no de boas pessoas. Momento fecundo para debruçar-se sobre seus sonhos.

Sagitário: Algum apoio ou auxílio vem favorecer seu desenvolvimento profissional. O que eram barreiras, agora se tornam trampolins. Mas não pense que estão totalmente superadas.

Capricórnio: O bom aspecto indica concórdia na relação a dois e bom entrosamento intelectual e cultural. Momento luminoso para ter afinidade com certas aspirações e planos maiores.

Aquário: Mesmo as negociações mais delicadas hoje recebem a graça de serem facilitadas. A ausência de arestas permite tudo rolar melhor, inclusive na vida financeira.

Peixes: O Sol em boa sintonia com Júpiter indica bons ventos no amor e no relacionamento a dois. É agradável, hoje, estar com as pessoas que lhe são queridas.