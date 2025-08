Show de Nicolas Jaar marca a abertura do 10º Festival Kino Beat

O produtor e compositor Nicolas Jaar, um dos nomes mais inventivos da música eletrônica contemporânea, será o responsável por abrir a 10ª edição do Festival Kino Beat em Porto Alegre. O show será domingo (3), no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), às 20h, com ingressos entre R$ 125,00 e R$ 250,00 à venda pelo Sympla.

Na ocasião, Gabriel Cevallos, curador do Kino Beat, apresentará os detalhes sobre a edição deste ano, com atividades previstas até dezembro, envolvendo diversas linguagens artísticas, cidades e pessoas. No palco, o artista chileno apresenta seu mais recente projeto, Archivos de Radio Piedras, que combina música eletrônica para dançar, paisagens sonoras e colagens narrativas. Dividem o palco com Jaar, o pianista chileno Camilo Salinas e o percussionista colombiano Daniel Cataño, além do artista sonoro e violinista mapuche Eli Wewentxu, que fará o show de abertura.