Ospa apresenta concerto sob regência do maestro Antônio Borges-Cunha

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), apresenta neste sábado (2), às 17h, um concerto especial sob a regência do maestro Antônio Carlos Borges-Cunha, no Complexo Cultural da OSPA (Borges de Medeiros, 1501). O programa traz duas obras do francês Maurice Ravel (1875–1937) e a peça Pedra Mística, escrita pelo próprio maestro Borges-Cunha.

Participam da apresentação como solistas os cantores Marly Montoni (soprano), Luciane Bottona (mezzo-soprano), Flávio Leite (tenor) e Daniel Germano (barítono), além do Coro de Câmara da OSPA. Já o pianista Ney Fialkow é o solista no Concerto em Sol Maior, de Ravel. Às 16h o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Francisco Marshall, fará uma palestra para o projeto Notas de Concerto. A apresentação terá transmissão ao vivo pelo YouTube. Os ingressos custam entre R$ 10,00 e R$ 50,00 e podem ser adquiridos via Sympla.