Dois espetáculos da Trupi di Trapu

A Trupi di Trapu Teatro de Bonecos abre temporada dos espetáculos Carolina e Outras Vozes e Trapus e Farrapos no primeiro final de semana de agosto, na Sala Álvaro Moreyra (Erico Verissimo, 307), no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues. Os ingressos para as duas montagens variam de R$ 20,00 a R$ 40,00 e podem ser adquiridos via Sympla. Carolina e Outras Vozes (sex/sáb 20h, dom 19h) apresenta um dia na vida de Carolina de Jesus, a dor da fome, o desamparo dos políticos e a vida sofrida de uma mulher sozinha com três filhos para criar. O roteiro mescla trechos do livro Quarto de Despejo - Diário de Uma Favelada, histórias pessoais da equipe e canções da cultura afro-gaúcha. Já em Trapos e Farrapos: Negrinho (sáb/dom 16h), as viajantes dos pampas cruzam cidades e povoados, levando consigo as histórias vivas do sul do Brasil. Entre cantos, causos e memórias, elas nos apresentam Negrinho do Pastoreio, um conto clássico da oralidade e da literatura gaúcha.

Histórias de uma noite no motel

Nesta quinta-feira, às 19h, a Sala Redenção (Eng. Luiz Englert, 333), em parceria com o Cineclube Vestígio, finaliza a mostra À Flor da Pele com o documentário Eros, de Rachel Daisy Ellis. O filme acompanha sete duplas, um trio e um homem que foram convidados a filmarem a si próprios durante uma noite no motel. Os personagens retratados são diversos: há pessoas queer, adeptas do BDSM, evangélicas, acima dos 50 anos, profissionais do sexo. Todos com histórias únicas que ganham concretude em frente à câmera. A entrada é franca e aberta à comunidade em geral. Após a exibição da obra, será realizada uma conversa com os integrantes do Cineclube Vestígio.

Piazzolla em roupagem jazzística