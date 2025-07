Amor, música e política unidos pelo samba

A cantora Roberta Argiles é a atração da próxima edição do projeto Brasil Interior, que acontece na quinta-feira, às 20h, no Teatro do Sinduscon-RS (avenida Augusto Meyer, 146). A entrada do espetáculo é franca. No show, a cantora convida o público a explorar as relações entre o amor, a política e a música, através do samba. Interpretações de artistas como Clara Nunes e Leny Andrade são guias nesse processo, assim como os compositores locais do passado (Lupicínio Rodrigues) e de agora (Dionísio Monteiro). Entre os destaques do repertório, estão Lama, de Clara Nunes, O que é o amor, na voz de Maria Rita, e Nunca, de Lupicínio Rodrigues.

A música exploratória de Paola Kirst

Na quinta-feira, o projeto Mistura Fina recebe a cantora e compositora Paola Kirst, que apresenta o espetáculo Semblante, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/n). Acompanhada por Dionísio Souza (violão, baixo), Venancio da Luz (flauta), Bibiana Turchiello (violino), Ariane Rovesse (clarinete) e Pablo Schinke (violoncelo), a artista promete trazer canções inéditas, com temperos harmônicos contemporâneos, além de releituras de músicas presentes em seus trabalhos já lançados, como o recente Redoma, seu álbum de estreia Costuras que me bordam marcas na pele (premiado como Revelação no Açorianos de Música) e o EP Silêncio dos Célebres. A entrada é franca.

O que há de teatral no toque humano