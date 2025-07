Paola Kirst & Quarteto apresentam 'Semblante' no Mistura Fina

Na quinta-feira (31), o projeto Mistura Fina recebe a cantora e compositora Paola Kirst, que apresenta o espetáculo Semblante, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/n). Acompanhada por um quarteto formado por Venancio da Luz (flauta), Bibiana Turchiello (violino), Ariane Rovesse (clarinete) e Pablo Schinke (violoncelo), a artista promete uma noite marcada pela integração entre música popular e estética de concerto. A direção musical é de Tamiris Duarte.



O repertório do show traz canções inéditas da artista, com temperos harmônicos contemporâneos. Juntos, também apresentarão releituras de músicas presentes em seus trabalhos já lançados, como o recente Redoma; seu álbum de estreia premiado como Revelação no Açorianos de Música, Costuras que me bordam marcas na pele, e o EP Silêncio dos Célebres. A entrada é franca.