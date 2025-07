Baterista Biba Meira é DJ convidada da próxima Baila Comigo

A Baila Comigo, festa dedicada ao público 50+, chega a sua vigésima edição neste sábado (26), a partir das 19h. Para comemorar, a DJ convidada é a baterista e professora Biba Meira. Ex-integrante da banda De Falla, Biba também é criadora do grupo de percussão As Batucas.

LEIA TAMBÉM: Rock gaúcho é tema de exposição fotográfica na Casa de Cultura

Idealizada pela apresentadora do Sarau Elétrico Katia Suman, a Baila Comigo foi pensada para a galera que quer se divertir cedo, com conforto, e por isso oferece mesas e cadeiras em todos os ambientes, além de lanches no restaurante do bar. A balada acontece todo mês no Bar Ocidente, com duas pistas tocando as melhores faixas das décadas de 70, 80 e 90 e algumas músicas mais contemporâneos com curadoria dos DJs, Katia e Bruno Suman. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente via Sympla, e custam a partir de R$ 70,00. Também podem ser comprados na bilheteria no dia da festa.