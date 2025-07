Délcio Tavares se apresenta com Orquestra para homenagear os 150 anos da imigração italiana

Celebrando os 150 anos da imigração italiana no Brasil, o Sesc/RS e o Sindilojas Porto Alegre promovem uma apresentação com Délcio Taváres, um dos grandes intérpretes da música italiana no país e no exterior. Desta vez, acompanhando de sua Orquestra, Tavares traz ao palco um repertório cuidadosamente selecionado para homenagear a cultura e a herança deixada pelos imigrantes italianos no Rio Grande do Sul. O artista promete uma apresentação repleta de clássicos que marcaram gerações.