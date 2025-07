Concerto especial e pré-lançamento de CD une Ospa e Quinteto Villa-Lobos neste final de semana

Neste final de semana, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) se une ao Quinteto Villa-Lobos para dois eventos especiais no Complexo Cultural Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1.501). A primeira atração é na sexta-feira (25), com o concerto Bruckner 7, uma referência à Sétima Sinfonia do compositor austríaco Anton Bruckner (1824-1896), um dos pilares da música de concerto no século 19. A apresentação será regida pela maestrina grega Zoe Zeniodi, e a Ospa executa a sinfonia a partir das 20h. Ingressos variam entre R$ 10,00 e R$ 50,00 e podem ser adquiridos via Sympla ou na bilheteria da casa, no dia do evento. Já no sábado (26), acontece o Pré-lançamento do CD Ospa e Convidados vol. 2 – Sons do Brasil, gravado pela Ospa em 2022, e regido pelo maestro Evandro Matté. O lançamento também contará com a participação do Quinteto Villa-Lobos, um dos convidados do disco, que realizará um breve recital com choro, valsa, frevo e canção popular brasileira, com entrada franca, a partir das 17h, na Sala de Recitais da Casa da Ospa.