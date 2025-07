Rapper BK se apresenta no Araújo Vianna esta sexta

Conhecido pelas rimas complexas e profundas, que abordam as vivências de um negro nas grandes metrópoles, o rapper BK volta a Porto Alegre nesta sexta-feira (25), trazendo seu mais recente trabalho Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer. Recheado de faixas elaboradas em cima de medleys, como Caco de Vidro e Só Quero Ver, desde o lançamento, em janeiro, o trabalho acumulou mais de 5 milhões de streams em 24h. O show acontece no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685) e vai costurar músicas do novo trabalho com canções de discos já conhecidos pelos fãs do artista, como Castelos & Ruínas (2016) e Gigantes (2018). Os ingressos estão no 3º lote e podem ser adquiridos via plataforma Sympla. No momento só restam algumas unidades para o setor pista lateral em pé, com preços que variam de R$ 115,00 a R$ 230,00.