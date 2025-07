Documentário sobre as origens do blues, do jongo e da rumba, 'Razões africanas' chega aos cinemas

Dirigido pelo carioca Jefferson Mello, o documentário Razões africanas estreia na Sala Norberto Lubisco da Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736 – Casa de Cultura Mario Quintana) nesta sexta-feira (25), com exibição às 19h15min. O filme que aborda as origens do blues, do jongo e da rumba ficará em cartaz no local até o dia 30 de julho (quarta-feira), com sessões sempre no mesmo horário. Os ingressos custam R$ 10,00 (meia-entrada) e R$ 20,00 (inteira) de sexta a domingo e R$ 8,00 e R$ 16,00 (inteira) na terça e quarta-feira (segunda-feira não há exibição).

Resultado de quatro anos de trabalho, incluindo pesquisa, produção e filmagem, o documentário fala sobre o sequestro dos africanos de seu continente de origem, revelando a força de um povo que resistiu, e que se expressa por meio da música. Rodado em seis países - entre eles Angola, Brasil, Estados Unidos e Congo -, o filme acompanha três personagens que simbolizam cada ritmo: a brasileira Lazir Sinval, a cubana Eva Despaigne e o americano Terry "Harmonica" Bean. Por meio de depoimentos e cenas do cotidiano, eles revelam suas origens africanas comuns aos estilos musicais que se espalharam ao redor do mundo, valorizando suas respectivas tradições e culturas.

Segundo o diretor, a ideia surgiu após a conclusão de seu filme anterior, Samba & Jazz, impulsionada pelo desejo de aprofundar a temática da diáspora africana. "Meu interesse pelo tema surgiu há mais de 20 anos, quando visitei Nova Orleans (EUA), em 1994, e conheci o trompetista Gregg Stafford (do jazz tradicional americano), que me levou para acompanhar uma jazz parade. Ali, vi similaridades entre o jazz e o samba, percebendo a influência africana nesses ritmos: no comportamento, na ginga, na dança", destaca Mello que dedicou duas décadas capturando a essência do samba e do jazz no Brasil e em Nova Orleans para a realização de Samba & Jazz.

A decisão de realizar seu segundo filme ocorreu após o cineasta (que também é fotógrafo de moda e publicidade e diretor de fotografia), conhecer Lazir, líder do jongo na Serrinha, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. A paixão pelo blues, com familiaridade pelo Mississípi, e o interesse pela rumba cubana consolidaram a proposta. A pesquisa literária subsequente (seguida por pesquisa de campo) indicou que a ancestralidade do blues remonta ao Mali (África Ocidental); enquanto a da rumba vem da República Democrática do Congo (África Central) e a do jongo vem de Angola (África Central), pontua Mello. "O documentário adota uma abordagem antropológica, com entrevistas com acadêmicos em cada país para fundamentar as conexões apresentadas", sinaliza.

A escolha dos personagens centrais do documentário exigiu um processo longo, afirma o diretor. Após se "encantar" pela líder do jongo na Serrinha, e buscando ampliar a representação feminina no protagonismo de sua produção, Mello selecionou Eva (rumba) por sua trajetória de luta contra o preconceito masculino na percussão. Já o músico do Mississippi foi encontrado por meio de contatos na cena do blues e jazz do Mississípi. "A presença deles oferece perspectivas sobre as realidades de suas culturas, incluindo questões como o racismo, presentes nas falas de Terry, que conta histórias de seu avô e seu pai, que trabalhavam com plantação no Sul dos Estados Unidos (onde a Ku Klux Klan empregava o terror)", ressalta o cineasta.

De acordo com o diretor, a mensagem central do documentário aponta para a origem africana comum entre os três personagens e o desenvolvimento de identidades musicais distintas em cada localidade. "O jongo, no Rio de Janeiro, e a rumba, em Cuba, emergiram através da dança, pontos e percussão. No Mississippi, a proibição da percussão por parte dos fazendeiros levou ao surgimento dos cânticos melancólicos que caracterizam o blues", observa Mello.

"O filme foca na ancestralidade do continente africano como ponto de partida para esses ritmos globais", reforça o diretor. Ele salienta que o objetivo do documentário é informar as novas gerações sobre as origens desses ritmos e convocar as gerações mais antigas a valorizar a cultura africana. A produção, de caráter musical, também busca a identificação do público com as histórias dos personagens, emenda Mello. "As sessões têm contado com debates, e o filme tem gerado emoção e agradecimento do público, especialmente da comunidade negra", afirma.

Antes de ser lançado em Porto Alegre e outros 14 estados brasileiros, Razões africanas recebeu prêmios em diversos festivais internacionais, incluindo o de Melhor Documentário Especial pelo Júri no Festival Cinema on the Bayou, em Louisiana (EUA) e Melhor Documentário no Festival Internacional de Cinema Africano da Argentina. Mello diz que sua expectativa para a estreia na capital gaúcha "é grande", por conta da "forte presença" da cultura e da música de matriz africana. "Além disso, Porto Alegre é um celeiro de amantes do blues", destaca o diretor, que atualmente está filmando um novo documentário, desta vez sobre racismo no futebol, abordando a questão em uma perspectiva global.