Bluesman norte-americano Slam Allen divide o palco com Bruno Marques Band no Grezz

O premiado bluesman norte-americano Slam Allen faz sua estreia em Porto Alegre com uma apresentação inédita no Grezz (Almirante Barroso, 328), nesta terça (22), às 21h, ao lado da Bruno Marques Band, diretamente de Minas Gerais. Ingressos seguem disponíveis no Sympla.Ex-vocalista e guitarrista da lendária James Cotton Band por mais de uma década, Slam Allen é reconhecido mundialmente por sua presença de palco, técnica apurada e performances que misturam intensidade, emoção e carisma. Sua música transita pelo blues, soul, R&B e rock and roll, com influências que remetem a Otis Redding, B.B. King e James Brown. Indicado ao Blues Music Awards, Slam Allen tem músicas de sua autoria incluídas em séries como Jessica Jones e Bloodline.