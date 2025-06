Orgulho e homenagem a Almodóvar

O diretor Pedro Almodóvar, conhecido por explorar temáticas como sexualidade, identidade e diversidade em seus filmes, é o homenageado selecionado para protagonizar duas sessões surpresa na Sala Redenção da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) nesta segunda-feira, às 16h e 19h. As exibições gratuitas estão inseridas nas celebrações do Dia do Internacional do Orgulho LGBTQIAPN , junto da mostra Antiguidades Queer, também realizada no cinema universitário.

Em seus filmes, Almodóvar busca contar histórias que abordam vínculos de afeto, memória e familiaridade. Com cores vibrantes e elementos da comédia e do melodrama, as narrativas do diretor apresentam personagens complexos, participantes da comunidade queer, que convivem com uma série de sexualidades divergentes do padrão social.

Como é tradição nas sessões surpresa da Sala Redenção, os títulos não serão revelados até o momento da exibição. Além de Almodóvar, a série já apresentou obras dos cineastas David Lynch e Hayao Miyazaki.